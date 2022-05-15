Бійці пʼють одну склянку технічної води на день. Головне з пресконференції дружин захисників Маріуполя

Дружини українських військовослужбовців, які перебувають на заблокованому заводі «Азовсталь» у Маріуполі дали пресконференцію, де розповіли про стан військових та свою роботу на інформаційному фронті.

Жінки регулярно підтримують звʼязок із чоловіками, хоча зараз вони все менше мають можливість підключатися до інтернету.

Окупанти продовжують бомбардування, через що бійці майже не виходять нагору.

Виходячи на поверхню, військові намагаються знайти воду та їжу. Наразі бійці змушені пити одну склянку технічної води на день.

На «Азовсталі» критична ситуація з медикаментами.

Настрої серед військових доволі песимістичні, бійці готуються до «останнього бою», бо не дуже вірять у дипломатичне розвʼязання цього питання.

Деблокада — це довго за часом, а там кожного дня гинуть люди.

«Головна роль Маріуполя в цій війні — стягнути на себе величезну кількість сил, щоб наші війська могли звільнити Київ, Чернігів, Суми, Харків. Ми не знаємо, чи не взяли б росіяни Київ, якби не Маріуполь, якби не «Азов». Ми в нашу владу віримо і їй довіряємо. Ми просто дуже просимо продовжувати концентрувати всю увагу, всі зусилля, політично-дипломатичний тиск саме туди. Це все, чого ми просимо», — зазначила одна із спікерок.