Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко звернулись до світу з проханням врятувати українців з «Азовсталі»

Другий, третій та пʼятий президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко — звернулися до світової спільноти з проханням допомогти евакуювати українських військових і цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
Про це написав на своїй сторінці у Twitter Петро Порошенко.
- Окупаційні війська в Маріуполі продовжують щодня бомбити «Азовсталь».
- Російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь. У поранених захисників дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати. Госпіталь був у бомбосховищі, загинули 10 людей, а поранення отримали й військові, і цивільні.
- У Міноборони заявляли, що військова деблокада Маріуполя наразі неможлива. У полку «Азов» впевнені, що до «Азовсталі» прорватися можна.
- Захисники «Азовсталі» не можуть здатися в полон, тому що для росіян і пропаганди рф це «буде подарунок». Азовців росіяни однозначно вб’ють. Водночас військові на «Азовсталі» мають наказ тримати оборону. Бійці, за їх власними словами, будуть «стояти стільки, скільки треба».