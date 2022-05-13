Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко звернулись до світу з проханням врятувати українців з «Азовсталі»

Другий, третій та пʼятий президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко — звернулися до світової спільноти з проханням допомогти евакуювати українських військових і цивільних із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter Петро Порошенко.