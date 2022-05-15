ЗСУ опублікували запис останніх переговорів затонулого крейсера «Москва»

Оперативне командування «Південь» оприлюднило аудіозапис останніх переговорів на російському крейсері «Москва», який затонув у середині квітня.

На записі чутно, як звʼязковий повідомляє буксиру про позаштатну надзвичайну подію на кораблі.

«Дві пробоїни. Гвинт зупинився. Ляже на бік. Пробоїна нижче за ватерлінію. Крен 30 градусів», — кричав чоловік.

Він сказав, що немає ходу для зближення з буксирами. За його словами, тривав посильний порятунок екіпажу.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ поцілили двома ракетами «Нептун» у російський крейсер. Після цього на борту почалася пожежа, 14 квітня росія визнала, що «Москва» затонула, але причин не назвала.