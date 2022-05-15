Відтепер потяг Київ — Івано-Франківськ називатиметься «Стефанія Експрес»

Потяг № 43 сполученням Київ — Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес».

Про це ідеться у повідомленні голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна.

Вокзали Києва, Калушу та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні-2022».

«Це буде перший у світі потяг, названий на честь мами», — зазначив Камишін.

«Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню. Це найкраще, що я колись для неї робив», — розповів про пісню засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.