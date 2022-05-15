Гурт Kalush Orchestra дав першу пресконференцію після перемоги на «Євробаченні»

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі «Євробачення», дав першу пресконференцію. На запитання відповідав фронтмен Олег Псюк.

Чи не думаєте, що за вас голосували через ситуацію в Україні, а не через творчу складову? До початку війни ми були на 5 місці у прогнозах букмекерів, після — на 1. Пісня сподобалась європейцям, дякую усім, хто голосував.

Що ваша перемога покаже Європі? Будь-яка перемога для України зараз дуже вагома, а оскільки наша культура також під загрозою, то нам треба показати, що вона є, що вона жива, а наша музика має дуже гарний почерк.

Чому така різниця у голосуванні журі та глядачів? Це конкурс, коли треба показати себе через екран. Я бачив себе в екран й інших конкурсантів — воно не збігається. Отже, нам слід ще попрацювати над тим, як подавати себе через екран.

Про «Азовсталь» і можливу дискваліфікацію: Це велика біда нашої країни, понад 1 тисячу людей оточили з усіх боків і вони не можуть вийти. Ми просимо країни долучитись, аби допомогти людям. Про це треба говорити, зараз тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то нам це також допоможе. [...] Напевно люди, які ставлять це питання [про страх дискваліфікації], не розуміють розмір біди у нашій країні. Я готовий був ризикувати, але не міг втратити шанс про це заявити на 200 мільйонів людей.