Українські полярники записали відео на підтримку військових із «Азовсталі»

Українські полярники, які перебувають на станції «Академік Вернадський», записали відеозвернення до українських військових, які перебувають у Маріуполі на території заводу «Азовсталь».
«Захисники Маріуполя! Ми — команда 27-ї Української антарктичної експедиції — підтримуємо кожного воїна, що боронить наші рубежі на території «Азовсталі». Ми цінуємо і пишаємося вашою військовою доблестю, відданістю народу України, незламністю, що за межею людських можливостей. Щомиті ви в думках та серцях кожного з нас. Станція «Академік Вернадський» з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь — це Україна!», — зазначили українські полярники.
- Наразі Україна веде перемовини про евакуацію з «Азовсталі» 38 важкопоранених бійців.
- Російські війська знищили на «Азовсталі» вже другий підземний госпіталь. У поранених захисників дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати. Госпіталь був у бомбосховищі, загинули 10 людей, а поранення дістали і військові, і цивільні.
- У Міноборони заявляли, що військова деблокада Маріуполя наразі неможлива. У полку «Азов» впевнені, що до «Азовсталі» прорватися можна. Захисники «Азовсталі» не можуть здатися в полон, тому що для росіян і пропаганди рф це «буде подарунок». Азовців росіяни однозначно вб’ють. Водночас військові на «Азовсталі» мають наказ тримати оборону. Бійці, за їх власними словами, будуть «стояти стільки, скільки треба».