Україна веде перемовини про евакуацію з «Азовсталі» 38 важкопоранених бійців

Переговори про евакуацію медиків і поранених з території металургійного комбінату «Азовсталь» у тимчасово взятому в облогу Маріуполі тривають.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, насамперед ідеться про евакуацію з території комбінату 38 важкопоранених військовослужбовців.

«Зараз ми проводимо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатися далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ», — зазначила Верещук.

Міністр закликала політиків, журналістів і громадських діячів утриматися від коментарів про зміст переговорів, оскільки вони не лише дезінформують і дезорієнтують суспільство, але й шкодять переговорному процесу.

«Я дуже прошу. Ідеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати», — резюмувала Верещук.