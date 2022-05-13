У Латвії у школах з 2025 року всі діти будуть навчатись лише латиською

У Латвії починаючи з 2025—2026 навчального року, всі діти навчатимуться лише латиською мовою. Про це 13 травня в ефірі телеканалу TV24 заявила міністр освіти та науки Аніта Муйжнієце, яку цитує Delfi.

Міністр розповіла, що успішного переходу на латиську мову потрібно розмовляти та пояснювати, організувати додаткові курси для педагогів і придбати навчальні засоби для шкіл, які працюють за програмами для нацменшин.

До 24 травня міністерства повинні затвердити поправки до нормативних актів, щоб перейти на навчання лише державною мовою. Пропозиція Міністерства освіти і науки передбачає, що спочатку на програму навчання державною мовою перейдуть учні 1, 4 та 7-го класів, потім учні 2, 5 і 8-го класів, а у 2025/2026 навчальному році державною мовою навчатимуться всі діти в усій країні.