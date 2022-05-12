У Латвії заблокують «Вконтакте» та «Одноклассники»

У Латвії Національна рада з питань електронних ЗМІ вирішила заблокувати «Вконтакте», «Одноклассники» та «Мой мир» (my.mail.ru). Платформи заблокують наступного тижня.

Про це повідомляє Delfi.

Рішення ухвалили через те, що платформи перебувають у власності та під контролем Юрія Ковальчука та Володимира Кирієнка — щодо них у ЄС запровадили санкції у звʼязку із зазіханням на територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.