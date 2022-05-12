США створили внутрішнє керівництво з обміну розвідданими з Києвом, щоб уникнути напруженості з рф

Білий дім створив внутрішнє керівництво з обміну розвідданими з Києвом, спрямоване на те, щоб уникнути зростання напруженості між Вашингтоном і москвою.

Про це пише The Washington Post.

Цей документ, зокрема, забороняє представникам американської розвідки передавати українській стороні детальну інформацію про місцезнаходження найбільш високопоставлених російських воєначальників і міністрів, а також дані для ударів по цілях за межами території України.

Водночас щодо російських офіцерів, зокрема генералів, це обмеження не діє.