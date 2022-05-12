США створили внутрішнє керівництво з обміну розвідданими з Києвом, щоб уникнути напруженості з рф

Білий дім створив внутрішнє керівництво з обміну розвідданими з Києвом, спрямоване на те, щоб уникнути зростання напруженості між Вашингтоном і москвою.
Про це пише The Washington Post.
Цей документ, зокрема, забороняє представникам американської розвідки передавати українській стороні детальну інформацію про місцезнаходження найбільш високопоставлених російських воєначальників і міністрів, а також дані для ударів по цілях за межами території України.
Водночас щодо російських офіцерів, зокрема генералів, це обмеження не діє.
- Раніше очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент путін на тлі провалів у війні проти Україні може оголосити воєнний стан у рф і спровокувати війну у Придністровʼї. За її словами, путін розраховує на довготривалу війну у Східній Європі, сподіваючись, що США та союзники «втратять рішучість» у протидії агресії.
- Водночас Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні додаткових $40 мільярдів допомоги, переважна більшість з яких підуть на закупівлю озброєння. До кінця тижня документ планує ухвалити Сенат США.