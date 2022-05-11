Палата представників США підтримала надання Україні $40 мільярдів допомоги

Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні додаткових $40 мільярдів допомоги, переважна більшість з яких підуть на закупівлю озброєння. До кінця тижня документ планує ухвалити Сенат США.

Про це пише The Washington Post.

Пакет військової, економічної та гуманітарної підтримки, який на $7 мільярдів більше, ніж $33 мільярди, про які просив президент Байден, затвердили шляхом двопартійного голосування — за проголосували 368 законодавців, проти 57.

Усі присутні демократи Палати представників у вівторок ввечері проголосували за цей захід. До них приєдналися 149 республіканців Палати представників. Пʼятдесят сім республіканців Палати представників проголосували проти.

Цього року Конгрес надав Україні допомогу в розмірі $13,6 мільярда, тобто, якщо останній пакет буде ухвалено, загальна сума схваленої допомоги перевищить $50 мільярдів.

Вчора ввечері спікер Палати представників Ненсі Пелосі неодноразово засудила президента путіна як «боягуза», описувала пакет допомоги як «акт милосердя» і назвала війну в Україні «війною», від якої залежить майбутнє глобальної демократії.