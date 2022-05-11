У Харкові перейменували три вулиці та район — їхні назви були повʼязані з росією

Харківська міськрада ухвалила рішення про зміну назв трьох вулиць і одного району. Їхні старі назви були повʼязані з росією.

Про це повідомляється на сайті міськради.

Проспект Московський перейменували на проспект Героїв Харкова, узвіз Бєлгородський — на вулицю Героїв Рятувальників, Бєлгородське шосе — на Харківське шосе, а район Московський — на район Салтівський.