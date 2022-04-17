У Харкові демонтували пам’ятник маршалу Жукову, через який роками точилися суперечки

У Харкові демонтували пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову, навколо якого роками точилися суперечки.

Про це повідомляє «Суспільне».

Голова адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій заявила, що це зробили військові. «Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося», — сказала Топчій.

Пізніше ексбоєць полку «Азов», голова харківського осередку «Національного корпусу» Костянтин Немічев опублікував відео знесення пам’ятника, вказавши, що його демонтували бійці спецпідрозділу KRAKEN. На відео видно, як Жукова відвозять на звалище.