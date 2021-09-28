Апеляційний суд Харкова підтвердив незаконність перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова скасував повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат позивачів Володимир Рисенко.

«Апеляція вже втретє скасувала перейменування проспекту Петра Григоренка на Маршала Жукова», — написав він.

Згідно з ухвалою, чинним залишається рішення суду першої інстанції.