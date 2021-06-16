Суд скасував рішення Харківської ОДА про перейменування проспекту Жукова на проспект Григоренка

Харківський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення Харківської обласної державної адміністрації, яка в травні 2016 року перейменувала в рамках декомунізації проспект маршала Жукова на честь генерала і правозахисника Петра Григоренка.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Визнати протиправним і недійсним окреме положення нормативно-правового акту — розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.05.2016 № 181 «Про перейменування обʼєктів топоніміки міста Харкова», а саме пункт 21 додатку до розпорядження», — йдеться в резолютивну частину ухвали, оголошену суддею Андрієм Зінченком в середу. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.