Суд отменил решение Харьковской ОГА о переименовании проспекта Жукова в проспект Григоренко

Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение Харьковской областной государственной администрации, которая в мае 2016 года переименовала в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Признать противоправным и недействительным отдельное положение нормативно-правового акта — распоряжения председателя облгосадминистрации от 17.05.2016 № 181 «О переименовании объектов топонимики города Харькова», а именно пункт 21 приложения к распоряжению», — говорится в резолютивной части определения, оглашенной судьей Андреем Зинченко в среду. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.