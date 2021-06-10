В Харькове суд в третий раз признал незаконным переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщает корреспондент «Суспільного».
Суд признал недействительным пункт первый решения Харьковского городского совета от 24.02.21 «О чествовании исторической памяти...». Именно этим решением депутаты третий раз переименовали проспект в честь Жукова.
«Мы обжаловали все решения в целом, но, собственно, переименования касался только пункт первого этого решения, остальные имели более технический характер. В той части, что касается переименования, суд это решение отменил», — пояснил истец Игорь Черняк после заседания.
У сторон есть порядка 30 дней, чтобы подать апелляцию.
Отметим, имя маршала Жукова подпадает под декоммунизацию — он один из руководителей Коммунистической партии Советского Союза, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.
- 24 февраля этого года Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о возвращении имени Жукова проспекту Петра Григоренко. Перед тем, в июне 2020 года, Харьковский окружной админсуд третий раз отменил присвоение проспекту имени маршала.
- В 2019 году в Харькове снова установили памятник Жукову, который перед тем повалили активисты, протестовавшие против переименования проспекта.