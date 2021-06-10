В Харькове суд в третий раз признал незаконным переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Суд признал недействительным пункт первый решения Харьковского городского совета от 24.02.21 «О чествовании исторической памяти...». Именно этим решением депутаты третий раз переименовали проспект в честь Жукова.

«Мы обжаловали все решения в целом, но, собственно, переименования касался только пункт первого этого решения, остальные имели более технический характер. В той части, что касается переименования, суд это решение отменил», — пояснил истец Игорь Черняк после заседания.

У сторон есть порядка 30 дней, чтобы подать апелляцию.

Отметим, имя маршала Жукова подпадает под декоммунизацию — он один из руководителей Коммунистической партии Советского Союза, также был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.