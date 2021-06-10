У Харкові суд утретє визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на честь Жукова

Суд визнав недійсним перший пункт рішення Харківської міської ради від 24.02.21 «Про вшанування історичної памʼяті...». Саме цим рішенням депутати втретє перейменували проспект на честь Жукова.

«Ми оскаржували все рішення в цілому, але, власне, перейменування стосувався лише пункт першого цього рішення, інші пункти мали більш технічний характер. Те, що стосується перейменування, суд рішення в цій частині скасував», — пояснив позивач Ігор Черняк після засідання.

У сторін є близько 30 днів, щоб подати на апеляцію.

Зазначимо, імʼя маршала Жукова підпадає під декомунізацію — він один із керівників Комуністичної партії Радянського Союзу, також був членом президії ЦК КПРС і міністром оборони.