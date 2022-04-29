Мер Харкова Терехов прокоментував знесення памʼятника Жукову: Після війни проведемо опитування жителів міста

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що після війни жителі міста самостійно вирішать долю памʼятника рядянському маршалу Георгію Жукову, який знову знесли активісти. Раніше Терехов активно виступав проти демонтажу памʼятника.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

Терехов нагадав, що виступає за перейменування всіх топонімів, які повʼязані з росією, але це питання вирішуватимуть після війни.

«Що стосується маршала Жукова, повернімося до цього питання після війни. Є певні ситуації, я хочу, щоб люди зрозуміли. Ви ж знаєте, що є дуже багато харків’ян, які не трактували Жукова як маршала перемоги. Є різні сторони. І от я хочу, аби прийняли рішення харків’яни. Шляхом соціологічного опитування. Після нашої перемоги розуміння дуже у багатьох перевернеться. І я хочу, аби це було свідоме рішення Харкова, а не особисте рішення мера міста», — зазначив мер Харкова.

За його словами, це питання мають вирішити люди. Терехов заявив, що «знає, яким буде рішення харківʼян», але він не має права навʼязувати їм свою точку зору.