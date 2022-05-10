Події 10 травня в огляді «Бабеля»: Одеса та міст через Дністровський лиман знову зазнали ударів, Литва першою визнала росію державою-терористом, помер Леонід Кравчук

Напередодні окупанти знову обстріляли Одесу. Росіяни випустили по Одесі 7 ракет. Одна з них влучила в торговий центр і склад готової продукції. Унаслідок удару загинула одна людина, поранених доставили в лікарню, їм надали допомогу. Протягом доби російські війська 22 рази обстрілювали міста та села Луганської області. У Сєвєродонецьку росіяни влучили в будівлю місцевого управління поліції. Російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донеччини — загинули 12 цивільних, семеро людей дістали поранень. Росіяни вчетверте влучили ракетою в міст через Дністровський лиман.

За минулу добу на територію заводу «Азовсталь», яку боронять захисники Маріуполя, окупанти здійснили 34 вильоти літаків, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Не припиняє працювати ворожа корабельна і ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки тощо. Противник не полишає спроб захопити українську фортецю та продовжує щодня штурмувати її за підтримки піхоти.

Російські військові вивозять з Кремінної обладнання лікарень і шкіл. За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, після окупації міста росіяни повісили свій прапор на плацу Луганського обласного військового ліцею, видалили з фасаду напис «Слава Україні» та пограбували приміщення. Награбоване вивезли до рф. Школи міста та медичне містечко теж «звільнили» від майна.

Українські військові знищили на острові Зміїний щонайменше одну російську систему протиповітряної оборони. За даними Пентагону, ідеться про зенітно-ракетний комплекс «Тор». Загалом ЗСУ уразили на острові щонайменше три цілі.

Помер перший президент України Леонід Кравчук. Йому було 88 років. Останній рік він важко хворів і проходив у Німеччині реабілітацію після операції на серці.

Біля села Білогірʼя Пологівського району Запорізької області загинув екснардеп Давид Жванія. Він опинився на блокпості окупантів під ворожим обстрілом. Його автомобіль вибухнув внаслідок прямого влучення снаряда. Жванія мав паспорт громадянина рф і був неофіційним представником «Росатома».

В Україну приїхала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. На початку візиту вона поїхала до Бучі. Разом із Бербок до України приїхав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Парламент Литви став першим у світі, який визнав росію державою-терористом. Це рішення ухвалили одноголосно.

Японія запровадила нові санкції проти росії. До санкційного списку потрапили 133 особи та 70 компаній. Зокрема, обмеження наклали на російського премʼєра мішустіна, ватажків «л/днр» та інших. Також під санкціями опинилися різні компанії, повʼязані з російським оборонним сектором, наприклад, концерн «Алмаз-Антей».