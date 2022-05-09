Війна. Війська рф продовжують обстрілювати Одещину, захисники Маріуполя дали пресконференцію з «Азовсталі», а ЗСУ відступили з Попасної на укріплені позиції. День 75: онлайн

Одещину росія знову обстріляла ракетами з боку Чорного моря. Чотири ракети збила ППО, інші влучили в житловий район, була поранена дівчина, зруйновано зони відпочинку. Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої росіянами «Азовсталі». Вони заявили, що в Маріуполі загинули 25 тисяч людей, здебільшого цивільних. Бійці полку «Азов» у Маріуполі до 15 квітня знищили 2,5 тисячі росіян та поранили ще 5 тисяч окупантів. ЗСУ відступили з Попасної на Луганщині. Бійці зайняли більш укріплені позиції, підготовлені заздалегідь. Тривають тяжкі бої на напрямку Сєвєродонецьк — Воєводівка, а також на території Гірської громади. Почалася сімдесят п’ята доба війни росії проти України. «Бабель» продовжує вести текстовий онлайн. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.