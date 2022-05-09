Евакуація на Луганщині відновиться після зачистки Білогорівки

Евакуація жителів Луганської області відновиться після зачистки Білогорівки, де окупанти скинули авіабомбу на школу.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На вільній Луганщині досі залишаються більше ніж 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки», — написав Гайдай.

За його словами, українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

«Щойно приберуть всіх «зайвих» — рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі та сусідньому селі Шипіловому, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку, маємо надію, що вони дочекаються», — зазначив голова ОВА.