Гайдай: росіяни намагаються відрізати Луганську область від України та перекрити там «дорогу життя»

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська форсували річку Сіверський Донець і можуть перерізати «дорогу життя» між Лисичанськом і Бахмутом.

Якщо війська рф закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, то Луганщину буде відрізано від України — це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями.

За словами Гайдая, бої з боку Рубіжного тривають, ситуація є стабільно важкою, але українські захисники міцно тримають оборону. За вчора росіяни втратили 5 танків і кілька десятків військових убитими.

У Воєводівці, Золотому та Гірській громаді ситуація більш стабільна і контрольована для української сторони.

У районі Попасної, де українські війська зайняли нові рубежі, оборона надійна — жодних проривів немає.

Найважчим на сьогодні є напрямок Білогорівки: там росіянам вдалось побудувати тимчасову понтонну переправу і переправити по ній свою військову техніку й особовий склад. Наразі переправи вже немає, а українські військові зачищують територію від російських сил.