Голова Луганської ОВА: Від авіаудару по школі в Білогорівці, де ховались місцеві, попередньо загинули 60 людей

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що внаслідок авіаудару по школі в селі Білогорівка попередньо загинули 60 людей. У ній ховалися від російських обстрілів майже всі місцеві жителі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гайдай розповів, що наразі триває розбір завалів. У самій школі ховалися близько 90 людей.

Рятувальники змогли врятувати 30 людей, а також вже знайшли тіла двох загиблих.

«Близько 60 мешканців загинули. Остаточна цифра жертв буде уточнена, коли завали розберуть до кінця. Рятувальники працюють від світанку», — зазначив він.