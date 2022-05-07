Віталій Кличко анонсував нові системи ППО в Києві

Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові, додаткові системи протиповітряної оборони, які посилять захист столиці від ракетних ударів росіян.

Про це він розповів в інтерв’ю «НВ».

«На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетних обстрілів [...]. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря», — розповів мер.

Окремо у своєму Telegram Кличко зазначив, що від ракетних ударів росіян у місті пошкоджені понад 200 житлових будинків, 46 шкіл, 30 дитячих садочків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.