Кличко: Комендантську годину на 8—9 травня в Києві та області запроваджувати не планують

У Києві та області не планується запровадження комендантської години з 8 по 9 травня.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

«На 8—9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області військове командування поки не планує», — заявив столичний голова.

Кличко підкреслив, що в ці дні місто жодних заходів проводити теж не планує. «Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку», — пояснив він.

Також в ці дні буде посилене патрулювання в місті, охорона громадського порядку. Мер закликав киян утриматися від масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями.

«Нагадую також, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено. Бо в багатьох із них досі працюють піротехніки. Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України», — заявив Кличко.