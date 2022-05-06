Нацполіція готова до 8 та 9 травня, але попереджає про небезпеку ракетних атак та диверсій

Нацполіція готова до забезпечення публічної безпеки під час заходів 8 та 9 травня. Але по всій Україні в ці дні зберігається висока ймовірність російських ракетних ударів, диверсій, терактів і провокацій з боку проросійських сил.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За інформацією правоохоронців, 8 травня, у День пам’яті та примирення, заплановано 237 заходів у 21 регіоні України. За безпекою слідкуватимуть понад 3,8 тисячі правоохоронців — поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії.

9 травня, у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, мають пройти заходи у 6 регіонах держави. Їх охоронятимуть понад 5 тисяч правоохоронців.

«Залишається висока ймовірність застосування ворогом ракетних обстрілів та підривів об’єктів на території держави. Також можлива протиправна діяльність диверсійно-розвідувальних груп у регіонах. Окрім того, використовуючи як проросійські сили, так і кримінальні елементи, ворог може вжити спроби щодо штучного створення інцидентів, які можуть бути використані для антиукраїнської пропаганди. Тож ми здійснюємо цілодобовий моніторинг оперативної обстановки у зв’язку з проведенням заходів та оцінку пов’язаних із цим ризиків», — зазначив голова Нацполіції.

Також напередодні 8—9 травня вибухотехніки та кінологи обстежать місця проведення заходів, наряди поліції будуть чергувати біля пам’ятників та меморіальних комплексів. Правоохоронці також не допускатимуть використання забороненої законодавством радянської символіки.