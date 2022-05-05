ООН і Червоний Хрест направили черговий гумконвой для евакуації з «Азовсталі»

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс на Конференції донорів для допомоги Україні заявив, що черговий гуманітарний конвой прямує до Маріуполя для евакуації людей з «Азовсталі».

Про це повідомляє Укрінформ.

Гріффітс розповів, що цю операцію з евакуації проводять спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Він також відзначив її надзвичайну складність.

За його словами, з території заводу вже вивезли понад 100 людей. 4 травня вдалося забрати понад 340 цивільних з різних частин міста.

«Сьогодні, зараз, конвой прямує до «Азовсталі», де має бути завтра вранці. Сподіваємося забрати тих, хто залишився в цьому пеклі, та доставити їх у безпеку», — сказав Гріффітс.