До Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з «Азовсталі»

Із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивезти 156 людей, 20 з них — діти. Нині перші автобуси з евакуйованими маріупольцями прибули до Запоріжжя. Там їм надають всю необхідну допомогу.
Ось фото і відео «Бабеля» з місця подій:
Віцепремʼєр Ірина Верещук повідомила, ще кількасот людей все ще залишаються на території заводу «Азовсталь». Гумкоординатор ООН повідомила, що організація готова повторити операцію з евакуації цивільних із «Азовсталі».
- Сьогодні заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар [«Калина»] заявив, що росія пішла на штурм заводу «Азовсталь».
- Водночас росіяни не допустили ООН і Червоний Хрест до місця евакуації в Маріуполі та зірвали евакуацію з Токмака та Василівки Запорізької області.