До Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з «Азовсталі»

Із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивезти 156 людей, 20 з них — діти. Нині перші автобуси з евакуйованими маріупольцями прибули до Запоріжжя. Там їм надають всю необхідну допомогу.

Ось фото і відео «Бабеля» з місця подій:

Віцепремʼєр Ірина Верещук повідомила, ще кількасот людей все ще залишаються на території заводу «Азовсталь». Гумкоординатор ООН повідомила, що організація готова повторити операцію з евакуації цивільних із «Азовсталі».