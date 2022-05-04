У Молдові вирішили поки не продовжувати мирні перемовини з Придністровʼям до кінця війни в Україні

У Молдові повідомили, що через війну в Україні формат мирних перемовин із невизнаним Придністровʼям не працює. До формату «5+2» входили Молдова, Придністровʼя, росія, Україна та ОБСЄ, а також залучалися США і Євросоюз.
Про це заявив віцепремʼєр Олег Серебрян в ефірі телеканалу TV8.
Він зазначив, що формат перемовин наразі поставлено на паузу.
«Ми не можемо прогнозувати, що буде в майбутньому, у нас гарантовано буде новий геополітичний пейзаж», — підкреслив Серебрян.
Водночас він наголосив, що Кишинів не пропонуватиме нові формати перемовин і чекатиме на завершення війни.
- 25 квітня в Тирасполі у будівлі «міністерства держбезпеки» пролунали вибухи, а 26 квітня у «ПМР» підірвали вежу телетранслятора російського радіо. Також повідомлялося про вибухи на тираспольському аеродромі.
- 22 квітня росія заявила про «другу фазу» війни проти України — у планах захопити весь Донбас і південь України до Придністров’я.