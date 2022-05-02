Біля острова Зміїний ЗСУ знищили два російські катери типу Раптор

Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Інших деталей він не розповів, але оприлюднив відео знищення катерів.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ поцілили двома ракетами «Нептун» у російський крейсер. Після цього на борту почалась пожежа, 14 квітня росія визнала, що «Москва» затонула, але причин не назвала.