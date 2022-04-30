У будинки мешканців Маріуполя заселяють невідомих людей

У Маріуполі невідомі люди заселяються у вцілілі будинки місцевих, які залишили окуповану територію.
Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.
Такі дозволи видає, зокрема, нелегальна рада селища Старий Крим Кальміуського району Маріуполя, що працює під керівництвом невизнаної «днр».
Також окупанти заселяють в чужі будинки і квартири тих людей, яких самі залишили без даху над головою. Ба більше, коли приїжджають власники по свої речі, нові жителі можуть їх не віддати.
«Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство і беззаконня», — наголошує міськрада.
- Кількість поранених після удару росіян по «Азовсталі» перевищила 600 людей. Наразі на «Азовсталі» залишаються заблокованими українські морські піхотинці, бійці полку «Азов» і приблизно тисяча цивільних мешканців міста. 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки. Про евакуацію та гуманітарні коридори домовленостей досі немає.
- У ніч проти 28 квітня російські війська завдали по Маріуполю і «Азовсталі» майже 50 авіаударів. Вони скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога. Через це в підвалі заводу обвалився шпиталь.