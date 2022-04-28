Верещук: Зʼявилася надія евакуювати цивільних з «Азовсталі», Україна починає планувати операцію

Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук заявила, що Україна почала підготовку до гуманітарної операції з евакуації мирних жителів, які укриваються на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.
Про це вона повідомила у Telegram.
«Президент Зеленський сьогодні зустрівся з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з «Азовсталі». Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топпріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію», — заявила вона.
- Наразі на «Азовсталі» залишаються заблокованими українські морські піхотинці, бійці полку «Азов» і приблизно тисяча цивільних мешканців міста. 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей з Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки. Про евакуацію та гуманітарні коридори домовленостей досі немає.