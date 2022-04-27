На потреби оборони передали 48 кг золота, конфіскованого у ексміністра часів Януковича

На потреби оборони України передано 48 кг золота, яке конфіскували у колишнього міністра часів правління Віктора Януковича. Вартість цього золота у гривневому еквіваленті — понад 90 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Золото у банківських злитках було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх чиновників із оточення Януковича, «причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигірʼя», уточнили в ОГП.

Ім’я міністра не вказується.