Рівень радіації в Чорнобильській зоні аномально підвищився через дії російських військ

Рівень радіації на Чорнобильській зоні «аномально» підвищився після того, як російські війська побували на території зони.
Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пише AFP.
Він заявив, що нетривала російська окупація району була «дуже й дуже небезпечною». В основному фон підвищувався через постійні пересування військової техніки, наголосив Гроссі.
Наразі контроль над зоною повністю відновлено, як і над Чорнобильською атомною електростанцією. Безпека сховищ ядерного палива також відновлена.
- Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію, Прип’ять і зайняли Зону відчуження в перший день війни — 24 лютого. 31 березня окупанти почали залишати Чорнобильську АЕС і місто Славутич, яке вони тримали в облозі. Нацгвардійців, які охороняли ЧАЄС, росіяни взяли у полон. Після себе вони лишили окопи і сміття, а також розграбували ЧАЕС, готель поряд і знищили архів АЕС.
- ЗСУ взяли під контроль Припʼять і ділянку кордону з білоруссю 3 квітня. Під охорону ЧАЕС взяли 5 квітня.