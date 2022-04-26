Рівень радіації в Чорнобильській зоні аномально підвищився через дії російських військ

Рівень радіації на Чорнобильській зоні «аномально» підвищився після того, як російські війська побували на території зони.

Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, пише AFP.

Він заявив, що нетривала російська окупація району була «дуже й дуже небезпечною». В основному фон підвищувався через постійні пересування військової техніки, наголосив Гроссі.

Наразі контроль над зоною повністю відновлено, як і над Чорнобильською атомною електростанцією. Безпека сховищ ядерного палива також відновлена.