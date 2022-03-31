«Енергоатом»: Російські окупанти залишають Чорнобильську АЕС і місто Славутич

Росіяни, які захопили Чорнобильську АЕС та інші обʼєкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою білорусь. Військова колона рф, яка тримала в облозі місто Славутич, нині також формується для руху в бік білорусі.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Сьогодні зранку загарбники озвучували українському персоналу станції наміри покинути ЧАЕС. Наразі на станції все ще залишається невелика кількість росіян, кажуть в «Енергоатомі».

Також зазначається, що підтвердилася інформація про окопи, які росіяни будували у радіактивному Рудому лісі.

«Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти», — кажуть українські атомники.

Пізнійше «Енергоатом» опублікував «Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції», який підписали окупанти.

Офіційних підтверджень цієї інформації від влади або Генштабу наразі немає.