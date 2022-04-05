Нацгвардія взяла під охорону Чорнобильську АЕС

Національна гвардія взяла під охорону Чорнобильську атомну електростанцію. Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів.

Збройні сили ще мають перевірити безпеку майданчика та його транспортну інфраструктуру, а також перевірити радіаційний стан приміщень і обʼєктів станції, де перебували окупаційні війська рф, які повністю нехтували правилами радіаційної безпеки.

Також необхідно провести ротацію персоналу зміни, який перебуває на майданчику. Це 46 добровольців-працівників, які вирушили на майданчик ЧАЕС 20 березня, а також 13 працівників, які перебувають на робочих місцях від самого початку окупації станції — вже близько 1 000 годин.