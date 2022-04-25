Віцепремʼєр-міністр Верещук спростувала заяву росії про гуманітарний коридор з «Азовсталі» в Маріуполі

Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук спростувала наявність гуманітарного коридору із заводу «Азовсталь» у Маріуполі, про який у понеділок оголосило міноборони рф.

Про це вона написала у своєму Telegram.

«Офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з «Азовсталі» на сьогодні, на жаль, домовленостей немає», — повідомила Верещук.

Вона пояснила, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.

Верещук повідомила, що Україна звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з «Азовсталі» для цивільних осіб. Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками», — додала вона.