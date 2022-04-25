Бріджит Брінк стане новим послом США в Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висунув Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.
Про це повідомили у Білому домі.
До цього вона обіймала посаду посла Спучених Штатів у Словаччині. Також працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, координувала питання, пов’язані зі Східною Європою та Кавказом.
Також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті та Тбілісі, директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу у Раді національної безпеки. Також працювала в Держдепартаменті як заступник директора з питань Південної Європи.
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