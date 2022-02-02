У МЗС підтвердили, що отримали запит США з кандидатурою посла в Україні. Наразі вона працює у Словаччині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала від США запит із кандидатурою нового посла.

Про це він заявив у коментарі Інтерфаксу.

Міністр заявив, що на цю посаду Штати хочуть призначити чинного посла США у Словаччині Бріджит Брінк.

«Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури», — сказав Кулеба.

Він пояснив, що кожна країна має власну процедуру узгодження кандидатури посла. Після завершення цієї процедури буде ухвалене політичне рішення.

Хто така Бріджит Брінк?

Випускниця Лондонської школи економіки. У Державному департаменті США працює з 1996 року. У 2011 році обіймала посаду заступника голови дипломатичної місії США у Грузії, пізніше — в Узбекистані. У 2019 році Брінк призначили послом США у Словаччині.

За даними ЗМІ, окрім англійської, Брінк володіє російською, грузинською, французькою та сербською мовами.