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В МИД подтвердили, что получили запрос США с кандидатурой посла в Украине. В данный момент она работает в Словакии

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получила от США запрос с кандидатурой нового посла.

Об этом он заявил в комментарии Интерфаксу.

Министр заявил, что на этот пост Штаты хотят назначить действующего посла США в Словакии Бриджит Бринк.

«Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры», — сказал Кулеба.

Он пояснил, что каждая страна имеет свою процедуру согласования кандидатуры, по завершении которой принимают политическое решение.

Кто такая Бриджит Бринк?

Выпускница английской школы экономики. В Государственном департаменте США работает с 1996 года. В 2011 году занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Грузии, позже – в Узбекистане. В 2019 году Бринк была назначена послом США в Словакии.

По данным СМИ, кроме английского, Бринк владеет русским, грузинским, французским и сербским языками.

  • 6 мая 2019 года стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает работу. Она срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Йованович свидетельствовала Конгрессу в расследовании о возможном импичменте тогдашнего президента США Дональда Трампа.
  • Впоследствии Трамп внес в Конгресс кандидатуру нового посла в Украине — 71-летнего генерала Кита Дэйтона. Но процесс его назначения затянулся до президентских выборов в США, на которых Трамп проиграл. Поэтому нового посла США в Украине уже выбирает администрация Джо Байдена.