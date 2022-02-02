В МИД подтвердили, что получили запрос США с кандидатурой посла в Украине. В данный момент она работает в Словакии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получила от США запрос с кандидатурой нового посла.
Об этом он заявил в комментарии Интерфаксу.
Министр заявил, что на этот пост Штаты хотят назначить действующего посла США в Словакии Бриджит Бринк.
«Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры», — сказал Кулеба.
Он пояснил, что каждая страна имеет свою процедуру согласования кандидатуры, по завершении которой принимают политическое решение.
Кто такая Бриджит Бринк?
Выпускница английской школы экономики. В Государственном департаменте США работает с 1996 года. В 2011 году занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Грузии, позже – в Узбекистане. В 2019 году Бринк была назначена послом США в Словакии.
По данным СМИ, кроме английского, Бринк владеет русским, грузинским, французским и сербским языками.
- 6 мая 2019 года стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает работу. Она срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Йованович свидетельствовала Конгрессу в расследовании о возможном импичменте тогдашнего президента США Дональда Трампа.
- Впоследствии Трамп внес в Конгресс кандидатуру нового посла в Украине — 71-летнего генерала Кита Дэйтона. Но процесс его назначения затянулся до президентских выборов в США, на которых Трамп проиграл. Поэтому нового посла США в Украине уже выбирает администрация Джо Байдена.