СМИ: Президент США определил кандидата на посла в Украине

Президент США Джо Байден хочет назначить американским послом в Украине Бриджит Бринк, которая сейчас является послом в Словакии.
Об этом сообщили журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс и телеканал CNN.
Назначение должно состояться, когда формальное подтверждение предоставит Киев. Источник CNN сообщил, что украинские власти уже проверяют кандидатуру Бринк. Процесс займет от нескольких дней до нескольких недель.
У США нет постоянного посла в Украине с 2019 года, с тех пор как Вашингтон отозвал посла Мари Йованович. Она была послом с 2016 года.
Кто такая Бриджит Бринк?
Выпускница Лондонской школы экономики. В Государственном департаменте США работает с 1996 года. В 2011 году занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Грузии, позже — в Узбекистане. В 2019 году Бринк назначили послом США в Словакии.
По данным СМИ, кроме английского, Бринк владеет русским, грузинским, французским и сербским языками.
- 6 мая 2019 года стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает работу. Она срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. Йованович свидетельствовала Конгрессу в расследовании о возможном импичменте тогдашнего президента США Дональда Трампа.
- Впоследствии Трамп внес в Конгресс кандидатуру нового посла в Украине — 71-летнего генерала Кита Дэйтона. Но процесс его назначения затянулся до президентских выборов в США, которые Трамп проиграл. Поэтому нового посла США в Украине выбирает уже администрация Джо Байдена.