СМИ: Президент США определил кандидата на посла в Украине

Президент США Джо Байден хочет назначить американским послом в Украине Бриджит Бринк, которая сейчас является послом в Словакии.

Об этом сообщили журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс и телеканал CNN.

Назначение должно состояться, когда формальное подтверждение предоставит Киев. Источник CNN сообщил, что украинские власти уже проверяют кандидатуру Бринк. Процесс займет от нескольких дней до нескольких недель.

У США нет постоянного посла в Украине с 2019 года, с тех пор как Вашингтон отозвал посла Мари Йованович. Она была послом с 2016 года.

Кто такая Бриджит Бринк?

Выпускница Лондонской школы экономики. В Государственном департаменте США работает с 1996 года. В 2011 году занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Грузии, позже — в Узбекистане. В 2019 году Бринк назначили послом США в Словакии.

По данным СМИ, кроме английского, Бринк владеет русским, грузинским, французским и сербским языками.