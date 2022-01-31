ЗМІ: Президент США визначив кандидата на посла в Україні

Президент США Джо Байден хоче призначити американським послом в Україні Бріджит Брінк, яка зараз є послом у Словаччині.

Про це повідомили журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс і телеканал CNN.

Призначення має відбутися, коли формальне підтвердження надасть Київ. Джерело CNN повідомило, що українська влада вже перевіряє кандидатуру Брінк. Процес займе від кількох днів до кількох тижнів.

США не мають постійного посла в Україні з 2019 року, відколи Вашингтон відкликав посла Марі Йованович. Вона була послом із 2016 року.

Хто така Бріджит Брінк?

Випускниця Лондонської школи економіки. У Державному департаменті США працює з 1996 року. У 2011 році обіймала посаду заступника голови дипломатичної місії США у Грузії, пізніше — в Узбекистані. У 2019 році Брінк призначили послом США у Словаччині.

За даними ЗМІ, окрім англійської, Брінк володіє російською, грузинською, французькою та сербською мовами.