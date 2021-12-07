Foreign Policy: Байден запропонує очолити посольство США в Україні чинному послу у Словаччині

Президент США Джо Байден запропонує на посаду посла в Україні очільницю американського дипломатичного представництва у Словаччині Бріджит Брінк.
Про це пише Foreign Policy.
«За словами нинішніх і колишніх чиновників, знайомих із цим питанням, очікується, що як свою кандидатуру на посаду посла США в Україні Байден обере Бріджит Брінк — досвідченого високопоставленого дипломата, хоча остаточне рішення не ухвалено», — пише видання.
Foreign Policy додає, що затримка із призначенням посла в Україні протягом року після обрання Байдена президентом «збентежила і розлютила» деяких ветеранів дипломатичного корпусу.
Наразі роботу американського дипломатичного відомства в Україні курирує тимчасово повірена Крістіна Квін.
Хто така Бріджит Брінк?
Випускниця Лондонської школи економіки. У Державному департаменті США працює з 1996 року. У 2011 році обіймала посаду заступника голови дипломатичної місії США у Грузії, пізніше — в Узбекистані. У 2019 році Брінк призначили послом США у Словаччині.
За даними ЗМІ, окрім англійської, Брінк володіє російською, грузинською, французькою та сербською мовами.
- 6 травня 2019 року стало відомо, що посол США в Україні Марі Йованович завершує роботу. Вона терміново відбула до Вашингтону для консультацій. Йованович свідчила Конгресу в розслідуванні про можливий імпічмент тодішнього президента США Дональда Трампа.
- Згодом Трамп вніс до Конгресу кандидатуру нового посла в Україні — 71-річного генерала Кіта Дейтона. Але процес його призначення затягнувся до президентських виборів у США, які Трамп програв. Тому нового посла США в Україні обирає вже адміністрація Джо Байдена.