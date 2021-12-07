Foreign Policy: Байден предложит возглавить посольство США в Украине действующему послу в Словакии

Президент США Джо Байден предложит на должность посла в Украине главу американского дипломатического представительства в Словакии Бриджит Бринк.

Об этом пишет Foreign Policy.

«По словам нынешних и бывших чиновников, знакомых с этим вопросом, ожидается, что как свою кандидатуру на должность посла США в Украине Байден выберет Бриджит Бринк— опытного высокопоставленного дипломата, хотя окончательное решение не принято», — пишет издание.

Foreign Policy добавляет, что задержка с назначением посла в Украине в течение года после избрания Байдена президентом «смутила и разозлила» некоторых ветеранов дипломатического корпуса.

Сейчас работу американского дипломатического ведомства в Украине курирует временно поверенная Кристина Квин.

Кто такая Бриджит Бринк?

Выпускница Лондонской школы экономики. В Государственном департаменте США работает с 1996 года. В 2011 году занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Грузии, позже — в Узбекистане. В 2019 году Бринк назначили послом США в Словакии.

По данным СМИ, кроме английского, Бринк владеет русским, грузинским, французским и сербским языками.