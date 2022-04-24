Події 24 квітня в огляді «Бабеля»: ЗСУ контратакують на Херсонщині, 80% поранених українських військових повертаються на передову

Напередодні ЗСУ завдали удару по окупантах, які базувалися в районі Киселівки на Херсонщині, — ворог відступив до Чорнобаївки. Підрозділи ЗСУ з позицій наглядових постів відновили контроль над вісьмома населеними пунктами Херсонської області. У селі Кам’янське Запорізької області внаслідок артилерійського обстрілу росіян загинули троє мирних мешканців. На Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках росія активізувала наступ і штурм. Загарбники обстрілюють усі вільні населені пункти Луганщини, за ніч від обстрілів загинули вісім людей, ще двоє дістали поранень. Уночі росія також випустила три ракети по Дніпропетровській області — одна людина загинула, 10 обʼєктів інфраструктури зруйновані.

Російські окупанти в Донецьку та Луганську взяли в полон співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Імовірно, ідеться про українських співробітників місії, яких затримували у квітні, коли росія заблокувала роботу місії в Україні.

Росіяни безперервно обстрілюють і атакують маріупольський завод «Азовсталь», де перебувають цивільні та військові. Сьогодні гуманітарний коридор із Маріуполя знову не відкрили — росія не підтвердила режим припинення вогню.

Ворог зосередився на напрямках Ізюм — Краматорськ — Словʼянськ. А також у напрямку Гуляйполя, де за тиждень просунувся приблизно на 10 кілометрів. Українські військові завдають потужних ударів, чим сповільнюють наступ росіян.

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і наголосив на необхідності негайно евакуювати цивільних з Маріуполя та обміняти заблокованих військових. Також президенти обговорили гарантії безпеки для України, обороноздатність та глобальну харчову безпеку, яка опинилася під загрозою через блокування судноплавства в Чорному морі.

Наразі росія утримує полонених українських військових у колоніях загального режиму. Омбудсман Людмила Денісова повідомляє, що вʼязниці навіть не перепрофілювали в табори для військовополонених. Вона наголосила, що полонених українців необхідно якнайшвидше евакуювати в табори, які розташовані на достатній відстані від небезпечної зони.

Національна гвардія штату Західна Вірджинія направить Україні бронетранспортери M113. Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів і захищають їх від осколків і вогню зі стрілецької зброї.

Понад 80% поранених українських військових повертаються у стрій, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, українська військова медицина наразі на високому рівні.

Франція та Німеччина озброїли росію на €273 мільйони після 2014 року — в обхід санкцій. Зокрема, вони надали рф бомби, ракети та гармати. У Німеччині наполягають, що відправляли боєприпаси під гарантії кремля, що зброя буде використана в цивільних, а не військових цілях. Як можна використовувати бомби в цивільних цілях — влада Німеччина не пояснила.

Оператор газотранспортної системи Іспанії Enagas надіслав Україні обладнання та матеріали для ремонту пошкоджених внаслідок бойових дій газопроводів. Зокрема, українські фахівці отримали комплект обладнання для плазмового різання та зварювання труб.