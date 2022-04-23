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Війна. Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, ракета рф вбила 8 людей в Одесі, до Києва їде держсекретар Блінкен. День 60: онлайн «Бабеля»

Автор:
Юля Шередега
Дата:
Війна. Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, ракета рф вбила 8 людей в Одесі, до Києва їде держсекретар Блінкен. День 60: онлайн «Бабеля»

Ліквідація пожежі у Київському районі Одеси, яка сталася внаслідок російського обстрілу, 23 квітня 2022 року.

Facebook / ДСНС України

Від ракетного удару по Одесі загинули вісім людей, ще 18 дістали поранення. Серед загиблих є тримісячна дитина. Евакуація з міста Маріуполь була зірвана. Біля ТЦ «Порт-Сіті» зібралися щонайменше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів окупанти подали автобуси за 200 м від узгодженої точки, почали завантаження і тільки після цього оголосили, що «евакуація» буде на окуповану територію. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 24 квітня до України приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Про головні події 60-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 23 квітня — тут).