Війна. Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, ракета рф вбила 8 людей в Одесі, до Києва їде держсекретар Блінкен. День 60: онлайн «Бабеля»

Від ракетного удару по Одесі загинули вісім людей, ще 18 дістали поранення. Серед загиблих є тримісячна дитина. Евакуація з міста Маріуполь була зірвана. Біля ТЦ «Порт-Сіті» зібралися щонайменше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів окупанти подали автобуси за 200 м від узгодженої точки, почали завантаження і тільки після цього оголосили, що «евакуація» буде на окуповану територію. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 24 квітня до України приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Про головні події 60-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 23 квітня — тут).