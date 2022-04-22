У міноборони росії заявили, що внаслідок потоплення крейсера «Москва» загинула тільки одна людина

У міністерстві оборони росії заявили, що внаслідок потоплення крейсеру «Москва» загинула тільки одна людина, а 27 людей зникли безвісти.

Про це інформує російський Интерфакс.

У росії досі запевняють, що 396 членів екіпажу евакуювали з крейсера на кораблі Чорноморського флоту. Спочатку там стверджували, що після пожежі з корабля евакуювали весь екіпаж, але це суперечить численним повідомленням про зниклих безвісти і загиблих моряків.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, на думку України, з крейсера «Москва» врятували тільки 58 із 500 осіб.