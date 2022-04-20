Суд Лондону видав ордер на екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення про видачу ухвалюватиме голова Міністерства внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател. Ассанж має право на апеляцію, якщо буде вирішено його екстрадувати.

У США проти Ассанжа висунуто майже два десятки звинувачень у шпигунстві та зламі компʼютерів. Там йому загрожує до 175 років вʼязниці.