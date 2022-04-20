Суд Лондону видав ордер на екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
Про це повідомляє Reuters.
Рішення про видачу ухвалюватиме голова Міністерства внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател. Ассанж має право на апеляцію, якщо буде вирішено його екстрадувати.
У США проти Ассанжа висунуто майже два десятки звинувачень у шпигунстві та зламі компʼютерів. Там йому загрожує до 175 років вʼязниці.
- Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).
- У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, яка стосується воєн в Афганістані та Іраку.
- Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, що викривають воєнні правопорушення США в Іраку й Афганістані.
- У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду.
- Проте у грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.