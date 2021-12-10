Лондонський суд дозволив екстрадувати до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Йому загрожує 175 років вʼязниці

Високий суд у Лондоні у пʼятницю, 10 грудня, задовольнив апеляцію Мінʼюсту США на рішення суду нижчої інстанції та постановив, що засновника проєкту WikiLeaks Джуліана Ассанжа можна екстрадувати до Сполучених Штатів. Там його розшукують через публікацію тисяч секретних документів у 2010 та 2011 роках.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ассанж ще може подати апеляцію до Верховного суду Великої Британії. Якщо суд відмовить, то він ще може звернутись до Європейського суду з прав людини із вимогою відтермінувати екстрадицію.

У січні британський суддя ухвалив, що Ассанжа не слід екстрадувати до Сполучених Штатів, оскільки він наражається на високий ризик самогубства. Уряд США оскаржив це рішення.