Лондонський суд дозволив екстрадувати до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Йому загрожує 175 років вʼязниці

Високий суд у Лондоні у пʼятницю, 10 грудня, задовольнив апеляцію Мінʼюсту США на рішення суду нижчої інстанції та постановив, що засновника проєкту WikiLeaks Джуліана Ассанжа можна екстрадувати до Сполучених Штатів. Там його розшукують через публікацію тисяч секретних документів у 2010 та 2011 роках.
Про це повідомляє The Washington Post.
Ассанж ще може подати апеляцію до Верховного суду Великої Британії. Якщо суд відмовить, то він ще може звернутись до Європейського суду з прав людини із вимогою відтермінувати екстрадицію.
У січні британський суддя ухвалив, що Ассанжа не слід екстрадувати до Сполучених Штатів, оскільки він наражається на високий ризик самогубства. Уряд США оскаржив це рішення.
Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).
У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, яка стосується воєн в Афганістані та Іраку.
Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, що викривають військові правопорушення США в Іраку й Афганістані.
- У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила його політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду.